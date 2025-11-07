°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Crisis en el lobo jujeño

Hinchas piden la renuncia de la comisión directiva de Gimnasia

Anoche se supo que Leandro Meyer renunció a la secretaria del club “lobo”.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 09:02

El estadio 23 de agosto amaneció rodeado de pasacalles en donde piden la renuncia del presidente del club “Lobo”, Walter Morales.

Anoche tras conocerse la desvinculación del técnico Matías Módolo se supo también de la renuncia de Leandro Meyer exsecretario del club acusado de que sería él quien amenazó al árbitro Comensaña en el vestuario del club.

Los hinchas piden que se llame a elecciones y renueve toda la comisión directiva ante todo lo acontecido durante las últimas semanas.

Durante las últimas horas se conoció también que Hernán Pellerano volvería a la institutición jujeña pero esta vez en calidad de director técnico del primer equipo de Gimnasia aunque desde las autoridades del club aún no se confirmó este trascendido. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD