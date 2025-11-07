°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Crisis en el Lobo Jujeño

Hernán Pellerano es el nombre que suena para suceder a Módolo

El ex futbolista del "Lobo", que se retiró a principios de este año y venía de desempeñarse en Defensa y Justicia, sería el elegido para reemplazar a Matías Módolo al frente del primer equipo.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 08:05

Gimnasia y Esgrima de Jujuy ya tendría nuevo director técnico. Se trata de Hernán Pellerano, una figura muy querida por la institución, quien tomará las riendas del equipo tras la salida de Matías Módolo. La decisión se concretó después de una noche de definiciones en la sede del club.

La ruptura con el anterior estratega se dio en la noche del jueves, tras una reunión entre los dirigentes albicelestes y Módolo en la que no se logró un acuerdo para su continuidad. Con el camino libre, la dirigencia movió rápidamente sus fichas y encontró en Pellerano al reemplazante ideal.

Pellerano no es un desconocido para la afición jujeña. Vistió la camiseta del "Lobo" como jugador desde noviembre de 2022 y decidió colgar los botines en agosto de 2024 para iniciar su carrera como ayudante de campo en Defensa y Justicia, bajo las órdenes de Pablo de Muner.

Ahora, dando uno de sus primeros pasos como entrenador principal, regresa a su casa para intentar dirigir al plantel profesional. Se espera que el club realice el anuncio oficial en el transcurso de las próximas horas, dando inicio a una nueva etapa en el banquillo de Gimnasia.

