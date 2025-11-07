Hinchas piden la renuncia de la comisión directiva de Gimnasia

El estadio 23 de agosto amaneció rodeado de pasacalles en donde piden la renuncia del presidente del club “Lobo”, Walter Morales.

Anoche tras conocerse la desvinculación del técnico Matías Módolo se supo también de la renuncia de Leandro Meyer exsecretario del club acusado de que sería él quien amenazó al árbitro Comensaña en el vestuario del club.

Los hinchas piden que se llame a elecciones y renueve toda la comisión directiva ante todo lo acontecido durante las últimas semanas.

Durante las últimas horas se conoció también que Hernán Pellerano volvería a la institutición jujeña pero esta vez en calidad de director técnico del primer equipo de Gimnasia aunque desde las autoridades del club aún no se confirmó este trascendido.