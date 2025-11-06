Declararán al BTV de Interés Legislativo en la Legislatura

En la sesión ordinaria de ayer en la Cámara de Diputados de Jujuy, tomó estado parlamentario el proyecto de declaración de Interés Legislativo, la distinción obtenida por la localidad de Maimará, como Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) otorgada el mes pasado por la ONU Turismo.

El diputado provincial Martín Fellner (Partido Justicialista) elevó la iniciativa con el objetivo de dotarle mayor importancia al título mundial que destaca a pueblos rurales que demuestran una alta calidad en el turismo sostenible, con bienes culturales y naturales reconocidos, y un fuerte compromiso comunitario.

Para ser partícipe en la convocatoria el organismo mundial entre otros requisitos solicitaba que los pueblos postulados debían registrar un máximo de 15.000 habitantes, paisaje con actividades tradicionales, y defensa de un estilo de vida comunitario traducido al turismo.

Asimismo establecía que debían necesariamente sostener un claro compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y ambiental con el objetivo fundamental de hacer del turismo uno de los motores de transformación positiva, desarrollo rural y bienestar comunitario.

Para la premiación un Consejo asesor internacional valoró las postulaciones según nueve ámbitos: recursos culturales y naturales; promoción y conservación de Io cultural; sostenibilidad económica, social y ambiental; desarrollo turístico e integración de la cadena de valor; gobernanza; infraestructura y conectividad; y salud y seguridad.

Para la edición de este año, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación presentó como finalistas a Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes, que también obtuvo la distinción).

En su proyecto, Fellner señala que Maimará, en la Quebrada de Humahuaca declarada Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en el 2.003, fue distinguida por su patrimonio cultural, su entorno paisajístico, su comunidad organizada y su trayectoria en preservación ambiental.

El reconocimiento reafirma su rol como ejemplo de turismo rural sostenible y abre nuevas oportunidades para fortalecer infraestructura, conectividad, servicios, capacitación local y conservación patrimonial con impacto social positivo.

Especifica también que Maimará es una comunidad agrícola y que cada rincón del pueblo invita a caminar despacio, a respirar el aire seco del norte y a encontrarse con una vida que transcurre sin apuros, entre tradiciones que se mantienen intactas.

Ubicada a 71 kilómetros de San Salvador de Jujuy, cuenta con poco más de 3.500 habitantes y una historia que se remonta a miles de años atrás. Rodeado por cerros multicolores que Io convierten en una postal inolvidable (especialmente el Paleta del pintor, su icono natural), fue elegido por preservar su identidad cultural, proteger el entorno y promover un turismo comunitario y sostenible.

El típico pueblo agrícola está a solo 77 kilómetros de la capital jujeña, a 19 de Purmamarca y sólo a 8 de Tilcara. Se alza como una joya cultural y paisajística dentro de la región norteña.

Esta pintoresca localidad conjuga la fuerza de las tradiciones ancestrales con una naturaleza imponente, dada por el cerro Paleta del Pintor, una espectacular formación montañosa multicolor atravesada por el río Grande que puede verse desde distintos ángulos del pueblo.

En la quinta edición de los Best Tourism Villages 52 pueblos de todas las regiones (África, América, Asia, Europa y Oriente Medio), recibieron el reconocimiento, seleccionados entre más de 270 solicitudes de 65 Estados miembros de la ONU Turismo.

De esta manera Maimará se sumó a los 72 pueblos que forman la Red de Mejores Pueblos Turísticos (BTV). Esta crece año tras año, y con el anuncio de sus 72 nuevos miembros, 319 pueblos integran ahora la mayor comunidad de destinos rurales del mundo.