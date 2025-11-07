El finde comienza con cielo mayormente nublado

Llegamos al viernes y promete ser una jornada agradable en donde según lo anunciado `por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura máxima llegaría a los 25 grados en la ciudad de San Salvador de Jujuy y el cielo permanecería mayormente nublado.

En la zona de los pericos y el ramal la temperatura máxima podría llegar a los 29 grados y el sol se hará sentir un poco más.

En Humahuaca hay probabilidades de tormentas aisladas que llegan hasta el 40%. La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 27 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comenzó con 7 grados y para hoy se anticipa una máxima de 24 grados con cielo mayormente nublado.