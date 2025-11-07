°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Cortes de luz

Cortes programados de luz

Las tareas de mantenimiento se realizarán en San Pedro y San Antonio. 

Viernes, 07 de noviembre de 2025 08:01

Ejesa a través d dos comunicados en redes sociales informó que se están realizando cortes programados de energía eléctrica en las ciudades de San Pedro y San Antonio.

Según la empresa prestataria aseguran que esta medida es para mejorar el servicio.

En San Pedro el corte será en barrio Centro (entre calles Mitre, Sarmiento, P. Goyena, Paterson) y zonas aledañas). Se estima que la falta de servicio será a partir de las 8.30 hasta las 13.30 aproximadamente.

En la localidad de San Antonio será en ruta N° 9 (entre Loteo Boulevard y Finca Bustamante) y zonas aledaña desde las 7.30 hasta las 10.30 aproximadamente.

El suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas, recomiendan desenfuchar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

