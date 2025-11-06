La provincia con posibilidad de lograr el tercer Oro como destino

Jujuy nuevamente aspira a obtener el Oro al estar nominada en el rubro Destino Nacional Mejor Promocionado, junto a Salta y Córdoba, para los Premios Bitácora que destaca al sector turístico y se entregarán durante la Gran gala nacional pautada para el 26 próximo en Córdoba.

Este año el proceso cobró una relevancia especial, no solo porque los Bitácora son el único galardón elegido exclusivamente por pares, sino por su mudanza federal. Por primera vez, la Gran gala nacional se realizará fuera de Buenos Aires, instalándose en el Centro de Convenciones Córdoba el 25 y 26 de este mes.

La industria turística argentina superó el tramo final de una de las votaciones más significativas del año, profesionales del sector (agentes de viajes, operadores, hoteleros y líderes) emitieron sus votos y ya definieron a los ganadores que se conocerán el 25, solamente de Córdoba y el 26 de todo el país.

Esta es una nueva apuesta que hace Mensajero Turístico por ayudar y apuntalar al sector, tanto público como privado. El proceso, elegido exclusivamente por profesionales, ha dejado en claro cuáles son las empresas que marcaron la diferencia en 2025.

En las últimas horas, el listado de finalistas es el protagonista del turismo argentino. Tras semanas de intensa votación y hermetismo total, la industria turística argentina finalmente conoce a sus favoritos.

Los Premios Bitácora 2025, el máximo galardón del sector, anunciaron a los tres finalistas que se disputarán el oro en cada una de las 20 categorías, confirmando un año de fuerte competencia y liderazgos reñidos.

Desde sus inicios, con los Premios Bitácora se buscó desarrollar un espacio para que la industria se reúna y reconozca a empresas, destinos y funcionarios que contribuyeron durante todo el año al crecimiento del entramado de la cadena turística.

Este año desde la organización se decidió que la mejor manera de llevar adelante esta entrega es reconociendo a todos aquellos que trabajaron para sostener al turismo y que lograron mantenerse en pie a pesar de las dificultades.

El final de esta historia se escribirá el 26 de noviembre en Córdoba, cuando se abra el sobre final y se revele al ganador del Bitácora de Oro y de Platino: la empresa o destino más votado de toda la industria en 2025.

El año pasado la Provincia se quedó con las manos vacías; pero en el 23 obtuvo el Oro (compartido con Salta) como Destino nacional; y en el 22 logró el Oro por Destino nacional (mientras que Salta consiguió el premio Plata en el mismo rubro), ubicándose como el mayor ganador entre los destinos nacionales.