Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual

La Brigada de Investigaciones La Quiaca recuperó elementos robados y avanzó en la investigación por un hecho de abuso sexual. Hay varios detenidos.

El primero de los episodios tiene que ver con el robo de indumentaria a un comerciante de Humahuaca. Las actuaciones tuvieron la anuencia del fiscal Alberto Mendivil del MPA.

Según pudo saberse, los inculpados ingresaron al local previo dañar una carpa comercial y sustrajeron alrededor de 30 pares de calzados, 12 buzos, gran cantidad de conjuntos deportivos, 100 camperas y 100 remeras y pantalones jeans para hombres; todo valuado en 10 millones de pesos.

Tras tareas investigativas se logró dar con el paradero de los presuntos autores, tratándose de un joven de 18 años que quedó detenido, y luego de medidas procesales se recuperó la totalidad de los bienes sustraídos.

Robo en una vivienda

Una banda de ladrones denominados "La matanza de Santa Teresita", previo escalar una medianera ingresaron al domicilio de un vecino en el barrio antes citado.

Tras violentar varias puertas sustrajeron televisores de 55 pulgadas, tablets, celulares de diversas marcas y modelos, cajas de cables led y luces navideñas, máquina de coser, hidrolavadora, adornos, juguetes de colección y otras pertenecías valuadas en 5 millones de pesos.

Las investigaciones lograron establecer a los presuntos autores, conocidos en la jerga delictual, integrada por dos adultos y cuatro menores de edad.

Recuperaron todos los elementos sustraídos y los inculpados cayeron porque al momento del ilícito utilizaron un perro que los acompañaba en todo momento. Se promovió acción penal contra los adultos que quedaron detenidos.

Abuso sexual

Las investigaciones fueron encabezadas por el agente fiscal Alberto Mendivil, tras una denuncia realizada por el delito contra la integridad sexual de una persona menor de edad, quien fue abordada por un hombre que la atacó sexualmente.

Posterior a recolección de pruebas y demás trabajos de indagación, se logró identificar al causante, tratándose de un hombre de 18 años, con domicilio en esta ciudad fronteriza.

Asimismo se logró individualizar el domicilio donde se produjeron los hechos. Por lo que se promovió acción penal contra el individuo y el juez de Control libró una orden de allanamiento y detención.

Se dio cumplimiento a la medida judicial supervisado por el fiscal Mendivil, con apoyo del personal de Infantería de la Unidad Regional 5, procediendo a la detención del imputado y secuestros de indicios relacionados a la causa.