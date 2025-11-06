Ingreso a primer año: ya están disponibles los listados de los colegios donde se rindió examen

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy comunicó oficialmente que ya se encuentran disponibles los listados con las vacantes asignadas para el ingreso a primer año en los colegios donde se rindió examen.

Los resultados de este proceso de evaluación, que se llevó a cabo en 15 instituciones educativas de gestión estatal, pueden consultarse en el portal oficial habilitado por la cartera educativa: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/.

Confirmación de la vacante

Una vez asignada la vacante, es fundamental que los estudiantes confirmen su inscripción. Para ello, deben presentar la documentación obligatoria en la institución educativa correspondiente. El incumplimiento de este trámite en los plazos establecidos implicará la pérdida automática de la vacante asignada.

Documentación a presentar

La cartera educativa detalló que se debe acudir con los documentos originales y una copia de cada uno:

Constancia Alfanumérica de alumno regular de 7º grado (la misma utilizada para la preinscripción online).

Partida o certificado de Nacimiento.

Ficha de salud.

DNI del estudiante.

DNI del padre, madre o tutor.

Documentación adicional para casos específicos

Para situaciones particulares, también se deberá presentar:

Constancia de estudiante ABANDERADO/A.

Partida de nacimiento de hermanos o Declaración Jurada de filiación.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Desde el Ministerio de Educación hicieron hincapié en la importancia de realizar la inscripción definitiva en tiempo y forma para no perder el cupo asignado en el nivel secundario.