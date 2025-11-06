Aniversario de Policía Federal en La Quiaca

La Policía Federal Argentina celebró 204 años de presencia. La unidad de la fuerza organizó en La Quiaca el acto conmemorativo de tan significativa fecha. La ceremonia estuvo encabezada por el subcomisario Lucas Gestal jefe a nivel local de la División Unidad Operativa La Quiaca; junto a la presidenta del Concejo Deliberante, Mirta Moscoso, interinamente a cargo de la comuna fronteriza. Acompañaron el jefe Unidad Regional 5, comisario mayor Ariel Marcial, jefe del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, Carlos Anselmo Rodríguez además de representes de instituciones, personal y familiares. Primeramente hicieron su ingreso las banderas de ceremonia de la institución y se entonó el Himno Nacional Argentino.

Seguidamente, el padre Adonis García pronunció la invocación religiosa, y bendijo los reconocimientos que luego se entregaron.

FEDERALES | ABANDERADOS DE LA UNIDAD QUIAQUEÑA.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Lucas Gestal, quien destacó la importancia de la labor diaria de los efectivos que, en cada rincón del país, garantizan el orden y la justicia. Al tiempo que añadió: “nos convoca hoy una fecha que trasciende las fronteras y distancias, celebramos 204 años de la Policía Federal Argentina, institución nacida para custodiar la paz social y defender los valores republicanos”. Prosiguió: “es aquí en La Quiaca, donde está misión adquiere un valor singular, está ciudad orgullosa del viento puneño, del legado ancestral y espíritu fronterizo encarna el sentido profundo de la soberanía”.

En el tramo final, añadió: “ser federal en este punto extremo del país no termina en un mapa, se sostiene en la presencia y el servicio cotidiano. Nuestra misión adquiere un significado especial en estas tierras somos guardianes, estamos en la primera línea contra el delito complejo, el crimen transnacional y las amenazas que se ocultan en los delitos de frontera. Sigamos defiendo la patria desde el norte profundo con los valores que los honran, coraje, valor y compromiso”, finalizó.

A continuación, se realizó la entrega de reconocimientos al personal que se destacó en el cumplimiento del deber. La unidad quiaqueña, tiene tres objetivos principales: prevención del delito mediante investigaciones, análisis e inteligencia criminal. Delitos federales, investiga delitos de su competencia, como el narcotráfico y la trata de personas, actuando como auxiliar de la justicia. Combate al crimen organizado, se centra en desarticular organizaciones criminales que operan en la frontera, incluyendo delitos como el lavado de dinero y el tráfico ilegal.

PROTOCOLAR | ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS.

En La Quiaca, la Policía Federal hace 41 años cumple funciones en el pórtico boreal patrio; actualmente con medio centenar de efectivos son los que trabajan en el cuidado de la frontera norte de Jujuy.

Hoy en Capital

El acto por la Semana de la Policía Federal Argentina se realizará hoy, a las 10, en Urquiza 410 (exestación de trenes). Lo encabezará el jefe de la Unidad Operativa Federal Jujuy, Diego Gastón Bahut.