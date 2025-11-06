Corte de tránsito en el puente de Los Huaicos por reparaciones

La Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que, debido a trabajos de reparación en el puente ubicado en el barrio Los Huaicos, se procederá a restringir el tránsito vehicular sobre avenida Bolivia, entre Viamonte y Anchorena, este viernes 7 de noviembre, en el horario de 9:00 a 16:00 horas aproximadamente.

Durante ese período, las unidades del transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos, principalmente por Ruta Nacional N° 9, de acuerdo al siguiente detalle:

Hacia la zona norte: los colectivos se desviarán por avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, Pila Solá, acceso a Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 9, derivador barrio Los Molinos, avenida Jorge Cafrune, retomando su recorrido habitual.

Hacia el casco céntrico: los servicios circularán por avenida Jorge Cafrune, acceso a Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 9, acceso a Ciudad Cultural, rotonda avenida de los Estudiantes, avenida Bolivia, continuando luego con su recorrido habitual.

Asimismo, la empresa Santa Ana implementará un servicio especial, que partirá desde Alem, continuará por su recorrido habitual hasta Ciudad Cultural, luego por Ruta Nacional N° 9, Los Molinos, avenida Bolivia, hasta el Concejo Deliberante, y viceversa.

Por su parte, las líneas 40 y 12 (empresas Xibi Xibi y Santa Ana) mantendrán su recorrido habitual por avenida Bolivia hasta Anchorena, y en sentido contrario.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal de Tránsito apostado en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las tareas.