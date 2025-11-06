Publican la asignación de bancos de 1º año

Hoy el Ministerio de Educación de Jujuy publicará online los listados con la asignación de los 1.804 bancos disponibles en primer año del ciclo lectivo 2026 en los 15 colegios secundarios estatales con sobredemanda que fueron a sorteo el 28 de octubre.

También se sabrá el orden de mérito y la consiguiente distribución de las 1.852 vacantes en los 15 colegios de capital y el interior donde rindieron el examen de ingreso el 31 de octubre. Los padres deben estar muy atentos porque hoy, mañana y el lunes 10 deberán confirmar de manera presencial la inscripción definitiva presentando la documentación requerida en cada institución escolar. Se trata de la constancia de Alumno Regular de 7° grado (otorgada por la escuela primaria a la que concurre), la partida/certificado de nacimiento (original y copia), ficha de salud (original y copia), fotocopia del DNI del estudiante, fotocopia del DNI del padre/madre o tutor, la fotocopia del CUD o Proyecto Pedagógico Individual con el aval institucional (firma de director/a y docentes a cargo) en caso de que corresponda (original y copia); la constancia de estudiante Abanderado/a (si corresponde) y la partida de nacimiento de hermanos o Declaración Jurada de filiación (para hermanos), por los agrupamientos existentes.

En el caso de las escuelas con sobredemanda quienes no cumplan con ese paso dejarán liberados los lugares y pasarán a ofrecerse en la segunda preinscripción que se cumplirá del 13 al 15 de noviembre.

Los sitios en que estará publicada la información de las asignaciones de banco será la página web del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy (educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026) así como sus perfiles de Facebook e Instagram. Otro dato a tener en cuenta es que también hoy, mañana y el lunes podrán confirmar su banco, con la documentación, los 4.074 alumnos que optaron por 108 secundarios sin sobredemanda.

Cómo sigue

Quienes no hayan obtenido una vacante para 1º año del 2026 en la primera asignación podrán preins cribirse en la segunda instancia en tre las 0 del 13 de noviembre y las 23.59.59 del 15, registrándose hasta en dos instituciones. Será después del relevamiento de vacantes disponibles el 11 y 12.

Clases hasta el 12 de diciembre

Desde el Ministerio de Educación de Jujuy se recordaron las fechas en la recta final del ciclo lectivo 2025 en las instituciones escolares. En Educación Inicial (jardines) el 12 de diciembre es el último día de actividades escolares y el 19 del mes próximo es el fin del ciclo lectivo.

En el caso de Educación Primaria el 12 de diciembre es el último día de actividades escolares, del 15 al 19 de ese mes la etapa de fortalecimiento de aprendizajes y el 19 el fin del ciclo lectivo. Educación Secundaria también tendrá actividades escolares hasta el 12 de diciembre, del 15 al 19 será la instancia de acompañamiento y fortalecimiento de saberes pendientes de acreditación y el 19 de diciembre el fin del ciclo lectivo. El 22, 26 y 29 del último mes del año se cumplirá la instancia de evaluación de espacios curriculares pendientes de acreditación.

En la modalidad Educación Técnico Profesional el 12 de diciembre será el último día de actividades escolares, el 19 el fin del ciclo lectivo y del 22 al 26 la instancia de evaluación correspondiente al turno extraordinario. Vale recordar que la Ley Nº 25.864 establece que se deben garantizar 180 días de clases, lo que también guía las estimaciones de inicio y finalización del período escolar y ciclo lectivo.

Fechas en Educación Superior

En el nivel de Educación Superior del 25 al 28 de este mes será el cierre de evaluaciones en las unidades y espacios curriculares del segundo cuatrimestre y anuales. El 1 y 2 de diciembre inscribirán para las mesas de exámenes, el 5 finaliza el segundo cuatrimestre y el ciclo lectivo.

Las mesas de exámenes de diciembre se cumplirán del 9 al 22 y el 26 y 29 de diciembre. Paralelamente del 15 al 29 de diciembre serán las preinscripciones de aspirantes a ingresar a las distintas carreras de los IES. Las instituciones educativas realizarán los actos de clausura del ciclo lectivo a partir del 12 de diciembre. Las fechas de evaluaciones y exámenes podrán reprogramarse de acuerdo a los asuetos de las fiestas de fin de año.