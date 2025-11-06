“Técnicas de Estudio” para jóvenes

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, llevará adelante el cuarto encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro” que en esta oportunidad abordará la temática “Técnicas de Estudio”.

La jornada se realizará hoy de 17 a 18.30 en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí), de la capital provincial. La propuesta está dirigida a estudiantes del último año del nivel secundario, a fin de acompañar el proceso de finalización de etapa educativa y preparación para el ingreso a estudios superiores.