6 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Doble estreno
La opinión
Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy
voley
regional
NEWCOM
Liga Jujeña
Legislatura de Jujuy
Ministerio de Educación de Jujuy
Ministerio de Desarrollo Humano
Ministerio de Desarrollo Humano

“Técnicas de Estudio” para jóvenes

Hoy desde las 17 en el Centro de Innovación Educativa. Es gratuito.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 01:11

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, llevará adelante el cuarto encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro” que en esta oportunidad abordará la temática “Técnicas de Estudio”.

La jornada se realizará hoy de 17 a 18.30 en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí), de la capital provincial. La propuesta está dirigida a estudiantes del último año del nivel secundario, a fin de acompañar el proceso de finalización de etapa educativa y preparación para el ingreso a estudios superiores.

Temas de la nota

