Ingresó Presupuesto 2026

En la sesión de ayer del Concejo Deliberante capitalino tomaron estado parlamentario los proyectos de Presupuesto municipal y de Ordenanza Impositiva 2026, ambos enviados por el Departamento Ejecutivo, que fueron girados a la comisión de Finanzas y Economía.

Al respecto, el concejal Gastón Millón, quien presidió la sesión, indicó que los ediles ya tienen acceso al proyecto de Presupuesto, para que realicen las observaciones o aportes que consideren necesarios, acotando que para la próxima semana está citada la secretaria de Hacienda del Municipio para que brinde detalles de la iniciativa.

Por otra parte destacó que ya cerró el proceso participativo para el pliego de licitación del transporte urbano, con 34 presentaciones de distintos organismos y particulares, recalcando que uno de los aportes considera que se refuerce el servicio en todo lo que es la Ciudad de las Artes, teniendo en cuenta todas las escuelas que se mudaron allí.

Por último, Millón agradeció por la participación y los aportes realizados al pliego licitatorio, que se aprobaría el próximo año.