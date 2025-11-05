Merendero refuerza trabajo tras un robo

En el octavo año de funcionamiento el Merendero "A Pulmón", ubicado en Puerto Argentino entre Chaile y Torres del lado del Asentamiento 16 de Mayo en el barrio Malvinas, está honrando su nombre más que nunca. En lo que va del 2025 debieron interrumpir 4 veces la merienda diaria y el almuerzo semanal para 170 niños y 28 abuelos por falta de mercadería, cada impasse obligado llegó a un máximo de dos semanas.

Y el fin de semana de las elecciones nacionales sufrieron el robo de tres reflectores donados que con gran esfuerzo habían hecho colocar en el frente hace diez meses. Los arrancaron completos y se los llevaron, preguntaron entre los vecinos pero no surgió ninguna información como para recuperarlos.

La encargada del Merendero, Delia Vargas, no baja los brazos y señaló que "vamos a seguir trabajando para que podamos tener una buena iluminación, sobre todo afuera", algo muy necesario para brindar seguridad y a la vez permitirles extender sus tareas solidarias.

Si está en las posibilidades de alguna persona o empresa brindarles una mano se trata de reflectores Led apto exterior, blanco frío 6.500 K, potencia 30 W, lúmenes 2.400 y estanco IP65, como dice en las cajas que es lo único que les quedó. Les viene bien incluso si son usados, así como portalámparas o focos.

GRAN ESFUERZO | PARA SOSTENER LA MERIENDA DIARIA Y UN ALMUERZO SEMANAL.

En este año complicado apelan a quien pueda colaborar con azúcar, te y yerba para mantener la merienda líquida diaria porque tampoco están recibiendo pan o insumos para hacerlo. Y el sueño sería contar con leche y chocolate o arroz porque la última vez que pudieron prepararlo fue para el Día del Niño. En el caso del almuerzo de los jueves golpean muchas puertas para obtener pastas o verduras con las que preparan sopa y un plato con salsa; suculento y con amor pero sin carne debido a que es muy costoso. Agradecieron a los puesteros y pequeñas firmas que se suman.

Venta de manteles

Para seguir adelante el Merendero lanzó la venta de manteles con motivos navideños a $10.000, para una mesa rectangular de 2,20 por 1,50 metros, con buena caída y brillos. Y la próxima semana agregarían los almanaques 2026.

Se pueden solicitar por la página de Facebook Merendero "A Pulmón", al Whatsapp 0388 501-8949 o en la sede mencionada. Pueden poner un punto de encuentro.

Cualquier tipo de aporte es bienvenido y para transferencias -por cualquier monto- los alias válidos son: fundacionapulmon22 o MERENDEROAPULMON.22, a nombre de Delia Eugenia Vargas. Reiteraron la importancia de que no se rompa la cadena solidaria.