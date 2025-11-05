°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIBERTADOR
alto comedero
San Francisco de Alava
Barrio Gorriti
Investigación Penal Preparatoria
Barrio Loteo Bárcena
Gobierno Nacional
Partido Justicialista
Adiunju
Merendero a Pulmón
LIBERTADOR
alto comedero
San Francisco de Alava
Barrio Gorriti
Investigación Penal Preparatoria
Barrio Loteo Bárcena
Gobierno Nacional
Partido Justicialista
Adiunju
Merendero a Pulmón

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Merendero a Pulmón

Merendero refuerza trabajo tras un robo

Arrancaron del frente tres reflectores que les habían donado. Venden manteles navideños para asistir a casi 200 personas.

Eugenia Sueldo
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 03:29
DE CUAJO | ARRANCARON LOS TRES REFLECTORES CON EL SOPORTE Y TODO.

En el octavo año de funcionamiento el Merendero "A Pulmón", ubicado en Puerto Argentino entre Chaile y Torres del lado del Asentamiento 16 de Mayo en el barrio Malvinas, está honrando su nombre más que nunca. En lo que va del 2025 debieron interrumpir 4 veces la merienda diaria y el almuerzo semanal para 170 niños y 28 abuelos por falta de mercadería, cada impasse obligado llegó a un máximo de dos semanas.

Y el fin de semana de las elecciones nacionales sufrieron el robo de tres reflectores donados que con gran esfuerzo habían hecho colocar en el frente hace diez meses. Los arrancaron completos y se los llevaron, preguntaron entre los vecinos pero no surgió ninguna información como para recuperarlos.

La encargada del Merendero, Delia Vargas, no baja los brazos y señaló que "vamos a seguir trabajando para que podamos tener una buena iluminación, sobre todo afuera", algo muy necesario para brindar seguridad y a la vez permitirles extender sus tareas solidarias.

Si está en las posibilidades de alguna persona o empresa brindarles una mano se trata de reflectores Led apto exterior, blanco frío 6.500 K, potencia 30 W, lúmenes 2.400 y estanco IP65, como dice en las cajas que es lo único que les quedó. Les viene bien incluso si son usados, así como portalámparas o focos.

GRAN ESFUERZO | PARA SOSTENER LA MERIENDA DIARIA Y UN ALMUERZO SEMANAL.

En este año complicado apelan a quien pueda colaborar con azúcar, te y yerba para mantener la merienda líquida diaria porque tampoco están recibiendo pan o insumos para hacerlo. Y el sueño sería contar con leche y chocolate o arroz porque la última vez que pudieron prepararlo fue para el Día del Niño. En el caso del almuerzo de los jueves golpean muchas puertas para obtener pastas o verduras con las que preparan sopa y un plato con salsa; suculento y con amor pero sin carne debido a que es muy costoso. Agradecieron a los puesteros y pequeñas firmas que se suman.

Venta de manteles

Para seguir adelante el Merendero lanzó la venta de manteles con motivos navideños a $10.000, para una mesa rectangular de 2,20 por 1,50 metros, con buena caída y brillos. Y la próxima semana agregarían los almanaques 2026.

Se pueden solicitar por la página de Facebook Merendero "A Pulmón", al Whatsapp 0388 501-8949 o en la sede mencionada. Pueden poner un punto de encuentro.

Cualquier tipo de aporte es bienvenido y para transferencias -por cualquier monto- los alias válidos son: fundacionapulmon22 o MERENDEROAPULMON.22, a nombre de Delia Eugenia Vargas. Reiteraron la importancia de que no se rompa la cadena solidaria.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD