°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cristina Kirchner
compra de armas
sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Fred Machado
Chat GPT
Cristina Kirchner
compra de armas
sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Fred Machado
Chat GPT

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Donación de sangre

Piden dadores de sangre para Guillermo Alemán

La familia del paciente solicita con urgencia que el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) apruebe el expediente para su operación. El joven se encuentra internado en la unidad coronaria.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 18:45

La familia de Guillermo Alejandro Alemán un joven de 21 años que permanece internado por fracturas en el Sanatorio "Los Lapachos" solicita con urgencia dadores de sangre del grupo 0 negativo

El paciente presenta condición del espectro autista y se encuentra actualmente en la "unidad coronaria" mientras la familia espera la autorización del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para poder realizar la intervención quirúrgica que requiere.

Las personas que deseen colaborar pueden anotarse al número 3884245200 y presentarse de 8.00 a 12 horas y de 16:00 a 20 horas en avenida Hipólito Yrigoyen 596, se ruega a la comunidad ser puntual y concurrir al lugar con barbijo.

La donación debe realizarse a nombre de Guillermo Alejandro Alemán

La familia agradeció profundamente a todas las personas que puedan colaborar con la campaña solidaria y remarcaron la urgencia de la aprobación del ISJ para que Guillermo pueda ser operado a la brevedad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD