Se presentó la nueva camiseta con la que Chile no jugará el Mundial 2026

La selección de Chile presentó su nueva camiseta para el 2026, aunque no estará presente en el Mundial del próximo año que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canada. Adidas lanzó oficialmente los modelos que vestirán varios equipos durante la Copa del Mundo, entre ellas la de la Selección Argentina, e incluyó la de la Roja, que quedó afuera de la competencia.

La marca y la selección chilena hicieron el anuncio en conjunto en redes sociales, en una campaña bajo el lma “El futuro llegó”. Además, tuvo como protagonista a Juan Francisco Rossel, el capitán de la selección Sub 20. Pese a no haber logrado la clasificación tras finalizar último (10°) en las Eliminatorias Sudamericanas, Chile contará con un calendario de amistosos internacionales en las fechas FIFA para seguir compitiendo y probando variantes.

La camiseta principal mantiene el tradicional rojo intenso, con detalles en blanco y azul en el cuello en forma de “V” y en los bordes de las mangas. El diseño incluye las tres franjas blancas características de adidas sobre los hombros y un sutil patrón geométrico en el frente que aporta textura y modernidad. El escudo de la Federación de Fútbol de Chile se ubica sobre el pecho izquierdo, con el logo de adidas del lado opuesto.

En la presentación de Adidas, la camiseta que se llevó todas las miradas fue la de la Selección, que el próximo año buscará defender el título mundial obtenido en Qatar 2022. Estos lanzamientos forman parte de una colección global que incluye los nuevos uniformes titulares de 22 selecciones, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia, entre otras.

Finalmente, los equipos clasificados por la CONMEBOL al Mundial 2026 son Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, mientras que Bolivia jugará el repechaje y Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminados.