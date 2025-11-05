La continuidad del DT Módolo, hoy "pende de un hilo"

Hasta el momento no hubo renuncias ni despidos en el "mundo lobo". Pero esto seguramente no va a quedar así en las próximas horas.

Es que la polémica serie de cuartos de final ante Deportivo Madryn no tardará en evidenciar los efectos colaterales de la mismo.

Un mensaje en redes sociales que sonó a despedida y un ciclo de un año y medio que se terminó desgastando son los signos de que habrá cambios en la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima.

El futuro de Matías Módolo está cada vez más lejos de Jujuy y parece irreversible la situación del técnico que le devolvió la ilusión a los hinchas "albicelestes" jugando dos Reducidos seguidos, siendo punteros por el lapso de 14 fechas en esta temporada.

El nombre del joven DT del "lobo" suena fuerte en Chacarita y aunque los dirigentes del "tricolor" niegan contactos se sabe que ya hubo acercamientos para que Módolo dirija al "funebrero".

"Quiero agradecer, de todo corazón, a toda la gran familia que acompañó este proceso. Serán días de parar la pelota. Dejar que vayan decantando las sensaciones, hacer un balance en familia y encontrar la brújula hacia el próximo paso. Con los valores por delante y devolviendo tanto afecto a mí, a mi familia y a todo el grupo", fue lo que posteo Módolo en sus redes sociales y lógicamente por lo enigmático del mensaje encendió las alarmas en el "mundo lobo", causando angustia en muchos de los simpatizantes "albicelestes" que quieren su continuidad agradecimos por, como mencionábamos anteriormente, devolverles la ilusión de lograr el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol.

No obstante, en la opinión popular, de cancha, también están los detractores, aquellos hinchas a quienes estos últimos partidos del DT no les llegaron a convencer, alineaciones llamativas y con cambios inexplicables que introducían en el campo de juego a jugadores de muy bajo nivel.

En definitiva, la salida de Módolo parece inminente causando sensaciones encontradas en la institución de calle Humahuaca.