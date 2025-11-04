Presentan proyecto para instituir el “Día del Folclorista Jujeño”

Hoy, Jujuy celebra el natalicio de dos grandísimos maestros de la música de nuestra tierra, como son Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, ambos ya desaparecidos, y por eso esta fecha debe sonar fuertemente cada año.

En el Salón "Raúl Alfonsín" de la Legislatura de Jujuy se llevó adelante la presentación del proyecto de ley para instituir el 5 de noviembre de cada año como "Día del Folclorista Jujeño", en memoria de los natalicios de Don Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, dos grandes referentes de la música popular jujeña.

La propuesta tiene como objetivo reconocer el trabajo constante y la dedicación de los hombres y mujeres que abrazan el folclore como bandera de identidad provincial, e incorporar esta fecha al calendario oficial de actos y conmemoraciones de la provincia.

El encuentro contó con la presencia del diputado Santiago Jubert, impulsor del vínculo legislativo que permitió la presentación del proyecto, nacido de la iniciativa del locutor, presentador y referente del folclore en Jujuy, Martín Mendoza. También estuvieron presentes la diputada Mariela Ortiz, presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, y familiares de los homenajeados y el maestro Javier Soria, músico, docente y director de orquestas, discípulo de ambos músicos.

INGRESO | EL PROYECTO DE LEY YA ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA.

Durante la jornada, se destacó el valor del folclore como una expresión viva de la identidad cultural jujeña, que no solo preserva las tradiciones sino que también se adapta a las nuevas generaciones y realidades sociales.

El diputado Santiago Jubert expresó: "Recibimos a familiares de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi junto a Martín Mendoza, referente del folclore jujeño, quienes presentaron esta iniciativa que busca declarar el Día del Folclorista Jujeño. Es un proyecto de gran valor cultural que reconoce a todos los folcloristas de la provincia, muchos de los cuales han dejado huellas profundas en nuestra música. Desde la Legislatura, seguimos comprometidos con una institución de puertas abiertas, donde las ideas y los proyectos de la comunidad sean parte del trabajo legislativo", y agregó, "esperamos que este proyecto, al ser publicado en el portal de participación ciudadana, también reciba aportes y sugerencias de los jujeños y jujeñas vinculados a la música y la cultura, para enriquecerlo y lograr una ley que refleje el sentir popular".

Martín Mendoza, principal impulsor de la iniciativa, manifestó que "esta idea nació como un sueño y hoy se convierte en un proyecto que pronto será una realidad. Tener un día especial para celebrarnos entre quienes amamos y difundimos el folclore jujeño es algo que nos llena de orgullo. La coincidencia de que ambos, Ricardo Vilca y Amaranto Chañi, hayan nacido el 5 de noviembre, hace que esta fecha trascienda y nos una como comunidad".

Lucía Chañi, hija de Amaranto, agradeció el acompañamiento legislativo y la recepción de la propuesta.

Fundamento

El proyecto destaca que tanto Ricardo Vilca como Amaranto Chañi representan la esencia del folclore jujeño, cada uno con su impronta artística, su compromiso cultural y su aporte a la formación de nuevas generaciones.

Además, la propuesta resalta la importancia del artículo 80 de la Constitución Provincial, que establece la obligación del Estado de fomentar, estimular y difundir el folclore como factor de desarrollo personal y social.

Finalmente, se informó que el proyecto ingresará a la Comisión de Cultura y Turismo, donde será analizado en detalle antes de pasar al recinto para su tratamiento.

"Cuenta con el aval de las familias, de la comunidad artística y de un gran acompañamiento popular, lo que fortalece el espíritu de esta iniciativa que busca rendir homenaje a quienes mantienen viva la identidad jujeña a través del folclore", concluyeron los presentes.