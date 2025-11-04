El Indio Solari volvió a grabar con "Los Fundamentalistas" y emocionó a sus seguidores

Esta tarde las redes sociales estallaron cuando el Indio Solari publicó un carrusel de fotos en pleno ensayo junto a "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" en el estudio Luzbola.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, emojis corazones rojos y mensajes de admiración se acumularon, generando más de cien mil reacciones y miles de mensajes “Soñar no cuesta nada, que lindo sería verte una misa más”, “Se viene algo grande”, “El Mister no se detiene”, "La última Mister, una más y no jodemos más" replicaron sus seguidores con una mezcla de cariño, emoción y, sobre todo, ansias de novedades

Aunque la publicación no brinda detalles sobre el contexto de la grabación ni dejó pistas sobre fechas concretas,sin dudas su estilo enigmático permanece intacto, pero el solo hecho de compartir estas imágenes bastó para encender las expectativas de volver a ver a un ídolo en los escenarios.