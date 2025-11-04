Vandalizaron accesos al estadio "23 de Agosto"

La eliminación de Gimnasia en manos de Deportivo Madryn del Reducido de la Primera Nacional generó dolor y bronca entre los hinchas. Hubo sensaciones encontradas porque el equipo de Matías Módolo viajó a Chubut con la obligación de revertir un 3 a 0 adverso, resultado que fue impuesto por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

En el partido de ida esta llave de cuartos de final, vale recordar, el "lobo" iba ganando uno a cero, pero el árbitro Lucas Comesaña decidió no jugar el complemento, aduciendo que fue amenazado por dirigentes locales. El ente punitorio le dio la derecha y el castigo fue contundente, ya que además de darle por perdido el partido, multó económicamente al club por casi 50.000.000 de pesos e intimó al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer a presentar un descargo. Ambos fueron acusados por el referí en su informe.

El uno a cero final del domingo a favor de los sureños implicó el fin de la temporada. Predecible por cierto. Pero un grupo de desconocidos exteriorizó su ira vandalizando algunos accesos al estadio "23 de Agosto". En las pintadas apuntaron a la dirigencia, jugadores e inclusive al entrenador.

La policia fue alternada y hubo agresión a los oficiales que acudieron, procediendo a la detención de ocho varones y una mujer.

Repudiable desde todo punto de vista, ya que la cancha es la casa de los simpatizantes y no tiene por qué ser dañida, más allá del malestar generalizado por la eliminación.

Mientras tanto el plantel preparaba la vuelta ayer del sur del país.

Nadie se animó a vaticinar qué pasará con el futuro de Módolo, pero en sus redes el joven DT brindó algunos indiciones al respecto.

"En una cancha donde se pierde más de lo que se gana, hay un orgullo y satisfacción enorme por todo lo conseguido. El crecimiento personal de la mano de una institución, que es para mí. Es un gran campeonato. No era el destino final, pero sumar no siempre es ganar", posteó.

Y luego dejó un mensaje llamativo, casi de despedida: "Quiero agradecer, de todo corazón, a toda la gran familia que acompañó este proceso. Serán días de parar la pelota. Dejar que vayan decantando las sensaciones, hacer un balance en familia y encontrar la brújula hacia el próximo paso. Con los valores por delante y devolviendo tanto afecto a mí, a mi familia y a todo el grupo", cerró Módolo.

Se vienen horas claves en la vida institucional de Gimnasia y Esgrima.