Lipán y Serrano recibieron el Premio Trayectoria del FNA

En una ceremonia realizada días atrás en la sala Argentina del Palacio Libertad en la ciudad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) entregó al folclorista Tomás Lipán y a la artesana en filigrana Luisa Serrano, el premio Trayectoria Artística.

Es el máximo reconocimiento que entrega el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, presidido por Tulio Andreussi Guzmán quien encabezó la ceremonia en la cual se otorgó también el Gran Premio al pianista y director de orquesta Daniel Barenboim, se homenajeó a Teresa Anchorena y a otros artistas de la cultura fallecidos.

Además de Lipán y Serrano también fueron distinguidos con los premios Trayectoria: Orly Benzacar, Vechy Logioio, Sonia Berjman, Nelson Goerner, Edgardo Minond, Héctor Alterio, Lidia Segni, Fabio Grementieri, Marcelo Piñeyro y Luisa Valenzuela.

En sus palabras de apertura, Andreussi Guzmán señaló: "Hoy (por el jueves) celebramos con orgullo la 62° edición del Gran Premio y la 33° de los Premios Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, la ceremonia más significativa del año para nuestro organismo".

DIRECTIVO | EL CINEASTA JUJEÑO MIGUEL PEREIRA CON MARCELO PIÑEYRO.

Y enfatizó: "Cada uno de los premios Trayectoria debe entenderse como un gesto, un reconocimiento a un grupo de personas que, desde el conocimiento, la creatividad y el trabajo, han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país".

Esta edición trajo como novedad el diseño de una medalla que se entregó a cada uno de los homenajeados, realizada por el Banco Central de la República Argentina.

Los directores del FNA María Silvia Corcuera (Artes visuales), Juan Antonio Lázara (Patrimonio, radio y televisión), Guillermo Scarabino (Música), Marcelo Nougués (Arquitectura), Mauricio Wainrot (Artes escénicas y danza), Miguel Pereira (Cine) y Patricio Zunini (Letras), además del presidente Andreussi Guzmán, entregaron las medallas y diplomas.

En el momento de recibir su premio de manos de María Silvia Corcuera, la artesana de esta ciudad Serrano, premiada en Artesanías declaró: "Seguí el legado de mi padre", y continuó: "He conocido mi país, gracias a este oficio. Agradezco a todos los que me han incentivado a seguir adelante. Siento que este premio recompensa tanto esfuerzo".

FOLCLORE | TOMÁS LIPÁN CON TULIO ANDREUSSI GUZMÁN

Por su parte, Lipán al ser distinguido en Folclore por Andreussi Guzmán manifestó: "Comparto este premio con mis padres, con mi mujer y mi hija", y cerró con una breve reflexión: "Las coplas alegran el corazón".

Dos momentos de especial significado conmovieron al público en la ceremonia: la proyección de piezas audiovisuales especialmente editadas para la ocasión.

La primera, presentada por la gerente de Gestión Cultural de las Artes del FNA, Inés Etchebarne, recordó a figuras destacadas de la cultura nacional que fallecieron este año: Aldo Monges, Alejandra Darín, Alfredo Prior, Cristina Murta, Héctor Alemán, Ángel Mahler, Carlos Lahitte, Daniel Divinsky, Fermín Eguía, Jorge Maestro, Juan Lecuona, Lalo Schifrin, Leo Dan, Martha Le Parc, Remo Bianchedi, Roberto Elía, Víctor Chab, Antonio Gasalla y Luis Felipe Noé.

ARTESANÍA | LUISA SERRANO JUNTO A MARÍA SILVIA CORCUERA.

La segunda, presentada por Marcelo Griffi, fue un homenaje a Teresa Anchorena, gestora cultural y activa integrante del directorio en la disciplina Artesanías, hasta pocos días antes de su partida este año.

La ceremonia en la que participaron numerosas personalidades de la cultura, finalizó con la entrega del Gran Premio Trayectoria otorgado a Daniel Barenboim.

En nombre del artista recibió el premio el embajador Pedro Villagra Delgado, quien afirmó: "La labor de Daniel en la música se une con su gran humanismo. Es un embajador de Argentina en el mundo".