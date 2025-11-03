River perdió de local ante Gimnasia (LP)

Otra noche fatídica en el estadio "Monumental" de Núñez para el River de Gallardo.

El "millonario" cayó 1 a 0 con Gimnasia La Plata y complicó seriamente la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En el primer tiempo, el "millonario" desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol. Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones sentenciaron la igualdad sin goles en esa etapa inicial.

En el minuto 10 del segundo tiempo, Gimnasia La Plata abrió el marcado. El delantero Torres convirtió desde el punto penal y adelantó a su equipo.

De ahí en más, el equipo platense se replegó cuidando el resultado y River buscó el empate con más ganas que fútbol.

La última jugada del encuentro, en tiempo de descuento fue un penal para el club local que Borja terminó fallando. En consecuencia los tres puntos fueron para el equipo de La Plata. River se retiró silbado.

En otro partido jugado ayer, Godoy Cruz empató sin goles en el clásico cuyano ante San Martín de San Juan.

Di Carlo, presidente

El empresario Stéfano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River, tras haberse impuesto por amplio margen en las elecciones que se llevaron a cabo este sábado en el club de Núñez.

En un comicio histórico, con la participación de 25.500 votantes, Di Carlo —representante de "Filosofía River"— obtuvo el 61,77% de los sufragios, seguido por Carlos Trillo (16,22%); Luis Belli (9,68%); Daniel Kiper (8,29%) y Pablo Lunati (4%), los otros aspirantes al cargo.