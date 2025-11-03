Asesoramiento comunitario gratuito de escribanos jujeños

La "XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario", organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino con la participación de todos los colegios provinciales, se desarrollará el sábado 8 de noviembre de manera simultánea en todo el país. Este año se realizará en dos sedes: en Purmamarca y en el SUM del colegio notarial en la capital jujeña, informó el presidente del Colegio de Escribanos de Jujuy Ramiro Eduardo Gálvez Caballero.

En cuanto a la organización, indicó que días atrás lanzaron una convocatoria al notariado jujeño para que los colegas se inscriban como voluntarios y participen como asesores en las sedes propuestas. "Agradecemos a todos los escribanos que se están inscribiendo aportando sus conocimientos y tiempo para hacer posible esta acción comunitaria. Las consultas que realicen los ciudadanos interesados, serán personalizadas, anónimas, pudiendo abordar diferentes temas de índole patrimonial, derechos familiares, derechos personalísimos, entre otros" agregó Gálvez Caballero.

Finalmente expresó que el objetivo primordial es desarrollar acciones de responsabilidad social por parte de los colegios notariales, como instituciones comprometidas con el desarrollo de la sociedad, aportando asesoría, seguridad jurídica y compromiso colectivo.

Por su parte, María Luján Leuzzi secretaria del Consejo Directivo y coordinadora de la Jornada, informó que la sede en la capital estará ubicada en el Salón de Usos Múltiples del Colegio, en avenida 19 de abril 447 en el horario de 9 a 13. En el mismo sentido, expresó que en Purmamarca, el punto de convocatoria será la Municipalidad de esa ciudad ubicada en avenida Belgrano S/Nº, frente a la plaza central, de 10 a 13.

La escribana remarcó que es muy importante que la gente lleve la documentación pertinente al tema de consulta, para que sus pares realicen un asesoramiento más completo. "Todos los temas que tengan que ver con la función notarial pueden ser motivo de consulta, por ejemplo: compra y venta de inmuebles; sociedades; actos de autoprotección; autorizaciones para viajar; donaciones; testamentos; protección de vivienda familiar y uniones convivenciales, entre otros; son muy variados los casos que puede tener la ciudadanía para preguntarnos y despejar dudas" indicó Leuzzi.