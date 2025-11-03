°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Liberan loros, un quirquincho bolita y una boa lampalagua tras su rehabilitación

Una nueva liberación de animales silvestres rehabilitados, reafirma el compromiso de Jujuy con la conservación de la biodiversidad

Lunes, 03 de noviembre de 2025 21:36

La ministra de ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, junto a la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, y la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana; visitaron el CAFAJu para conocer el estado de los ejemplares a liberar, recibir los informes técnicos previos y supervisar los procedimientos que sostienen el trabajo a realizar.

El equipo técnico del CAFAJu presentó los resultados de un proceso que combina conocimiento científico, compromiso ético y profundo respeto por la vida silvestre. Cada diagnóstico, cada cuidado y cada decisión forman parte de una cadena de acciones que permiten que los animales recuperen su salud, su instinto y su libertad.

En esta oportunidad, los ejemplares que regresaron a su hábitat natural recibieron el alta médica y biológica, garantizando su óptimo estado para la reintegración. Se trata de cinco loros habladores (Amazona aestiva) rehabilitados tras ser entregados por el Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de La Mendieta; un quirquincho bolita (Tolypeutes mataco) hallado por vecinos del barrio Ciudad de Nieva; y una boa lampalagua (Boa constrictor occidentalis) rescatada por Bomberos de Ciudad Perico.

Para denunciar situaciones de tráfico, caza furtiva, comercialización, tenencia, maltrato, mascotismo y domesticación de fauna silvestre, comunicarse al teléfono del CAFAJu: 3884409250.


 

