Cedems presentó dos proyectos clave en la Legislatura provincial

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) presentó dos proyectos en todos los bloques de la Legislatura provincial sobre problemáticas urgentes que afectan al sector docente: el transporte y la salud mental.

El primer proyecto busca la creación de un abono docente universal, sin límites de kilometraje, para garantizar el acceso al beneficio a quienes deben trasladarse al interior para trabajar y hoy quedan excluidos por las restricciones vigentes.

El segundo proyecto apunta a la crítica situación de la salud mental en las escuelas. Desde el gremio denunciaron el aumento del estrés laboral, la sobrecarga burocrática y las condiciones laborales deterioradas, que impactan de manera directa en docentes y estudiantes. En ese marco, reclamaron que el Estado invierta en una mayor planta de profesionales y que cada institución cuente con un equipo de orientación. Actualmente, solo hay 103 profesionales en toda la provincia.

"Este año fallecieron dos docentes de nivel primario en contextos de fuerte estrés laboral. Tras esos hechos, el Gobierno lanzó el operativo Pausa", señalaron en un comunicado aunque también advirtieron que resulta insuficiente y reclamaron políticas de fondo.

Los proyectos ingresaron por intermedio de las bancas del PTS-FITU y ahora el gremio exige a la Legislatura que sean tratados en la sesión del miércoles 3 de diciembre.