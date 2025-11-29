"La Vereda" hizo vibrar El Piquete en la muestra de Educación Física

La Escuela Provincial Agrotécnica N° 2 de El Piquete vivió una jornada llena de energía y talento durante la muestra de Educación Física, donde los alumnos sorprendieron con una presentación cargada de ritmo y creatividad.

Entre los momentos más destacados, la banda “La Vereda”, integrada por estudiantes de la institución, se llevó todos los aplausos del público. Con gran actitud sobre el escenario, los jóvenes demostraron el esfuerzo y la dedicación con la que se prepararon para el evento.

La propuesta artística fue posible gracias al acompañamiento de Maximiliano Gómez, ex alumno de la escuela, quien colaboró con los estudiantes para dar forma a un espectáculo que dejó una marca en todos los presentes. La banda ofreció un show vibrante, logrando que la muestra se convierta en un verdadero festejo comunitario.

“La Vereda” dejó en claro que el talento local sigue creciendo y que la música puede transformar los encuentros escolares en experiencias inolvidables.