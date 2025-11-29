Alicia Mamaní ganó la elección en APL Jujuy

La Lista N° 30 Verde y blanca se impuso ayer en las elecciones de la Asociación del Personal Legislativo de Jujuy, por 298 votos sobre 151 que obtuvo la Lista N° 19 Azul y blanca. De esta manera desde diciembre el gremio que agrupa a de la Legislatura de Jujuy y de la Defensoría del Pueblo será administrada por Alicia Mamaní.

Por una amplia diferencia de 147 votos, la lista oficialista retuvo la conducción gremial en manos de Guillermo Batallanos, quien ocupó en la lista el cargo de secretario Adjunto, ratificando el acompañamiento de los trabajadores de ese poder.

En la mesa N° 1 ubicada en la Defensoría del Pueblo, la Lista N° 30 obtuvo 14 votos sobre 6 de la Lista N° 19; las restantes tres mesas fueron ubicadas en la Cámara de Diputados, en la N° 2 el conteo fue 103 contra 39, en la N° 3 la Verde y blanca logró 89 y la Azul y blanca 55, y en la N° 4 el resultado fue 92 sobre 51, respectivamente.

Del total de los 513 electores habilitados, sufragaron 456; según el escrutinio se registró 1 voto en blanco, 5 votos nulos y 1 recurrido. Alrededor de las 20 en el Salón "Marcos Paz" la Junta electoral presidida por Mariana Salazar, proclamó ganadora a la Lista N° 30 aclarando que la jornada comicial se desarrolló con absoluta normalidad.

Proclamada como ganadora y ante un grupo de afiliados seguidores, la flamante secretaria General destacó "el buen equipo que se conformó durante las semanas previas a las elecciones" y agradeció "el gran esfuerzo que hizo".

Batallanos remarcó que "en la vida hay que ser agradecido, agradezco a quienes me acompañaron y a quienes acompañarán a Alicia en su gestión. Hemos trabajado con el corazón y sin ningún tipo de maldad", y solicitó a los presentes que "continúen apoyando al gremio en beneficio de todos los empleados".

La próxima semana se conocerá la fecha, horario y lugar de posesión formal en el cargo de la flamante Comisión directiva de APL Jujuy.