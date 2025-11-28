Alumnos de la Técnica 1 en las Olimpiadas de Ciencias

Cuatro alumnos de la escuela de Educación Técnica N° 1 "Coronel Manuel Álvarez Prado" de San Pedro de Jujuy han clasificado a la instancia nacional de las Olimpiadas Argentinas de Ciencias Juniors (Oacjr). El contingente viajará a Guaymallén, Mendoza, para participar del encuentro que se desarrollará entre el 1 y el 5 de diciembre.

Los estudiantes que representarán a la institución y a la provincia son Carla Daniela Guevara (2º año), Maximiliano Abraham Barcat (3º año), Agustina Nahiara Manzanares Claure (1º año) y Alexis Tahiel Machuca (1º año). Viajarán acompañados por el profesor de Ciencias Juniors, Roque Rivero, y llegan a esta etapa tras un intenso proceso de preparación en las unidades curriculares de Física, Química, Biología y Matemáticas.

La Oacjr es un programa nacional avalado por la Universidad Nacional de Cuyo que busca promover vocaciones por las ciencias experimentales en los jóvenes.

Rivero explicó que el objetivo de las olimpíadas es "despertar en los chicos la vocación en el área de las ciencias. Quién dice que quizá en un futuro podamos tener algún científico, o profesores de física y de química". Tras indicar que las evaluaciones en Mendoza serán rigurosas los de nivel 2 Carla Guevara y Maximiliano Abraham, rendirán tres evaluaciones a lo largo de los tres días de participación: una parte experimental, situaciones problemáticas y una evaluación de opciones múltiples. En tanto que los de nivel 1 Agustina Manzanares y Alexis Machuca, rendirán una sola evaluación que involucra una parte experimental y varias situaciones problemáticas.

ROQUE RIVERO

El docente detalló el gran esfuerzo realizado por la comunidad educativa y los padres para costear el viaje. Desde hace tres años, la organización de las olimpíadas cubre la estadía (alojamiento y comidas), pero no el traslado.

"Este año, en el mes de septiembre, realizamos una elección reina, lo que nos permitió recaudar fondos para afrontar los gastos de pasaje. No logramos recaudar todo, pero los papás se hicieron cargo de la diferencia para cubrir el traslado", expresó Rivero. La salida está prevista para el domingo, y el contingente viajará en avión debido a que el costo fue menor que el transporte terrestre.

Entusiasmados

Los jóvenes expresaron su entusiasmo y expectativas ante el viaje.

Maximiliano Abraham (15 años): "Venimos hace mucho tiempo rindiendo pruebas y laboratorio. También hicimos experimentos y llegamos a esta instancia. Esperamos dar todo en Mendoza".

Carla Guevara (14 años): "Mi hermano venía a la escuela y me incentivó a presentarme para participar en las olimpíadas. Espero dar todo de mí, porque nos venimos preparando desde hace tiempo".

Agustina Manzanares (13 años): "Me dije que si aprobaba Física me inscribía. Aprobé y me anoté. Es muy lindo saber que voy a Mendoza, esperamos ganar, disfrutar de esta linda experiencia".

Alexis Machuca (13 años): "Después de mucho esfuerzo y estudio logré clasificar. Además de estudiar para ganar voy a poder explorar Mendoza, viajar y conocer. Seguro será una buena experiencia". (Nora Ruiz, especial para El Tribuno de Jujuy).