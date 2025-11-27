Una joven de 16 años mató a puñaladas a su novio y huyó

Santiago Nahuel López Monte, un joven de 20 años, fue asesinado a puñaladas ayer a la madrugada en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16, que estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía y luego huyó. Por el momento, no la encuentran.

El violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la joven le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4º de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.

Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, dijo ser pareja de la víctima y manifestó que Santiago "estaba vivo". "Decime a qué hospital lo llevas", le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

La familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado.