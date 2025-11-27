El "lobo" se entrena y siguen las salidas

De a poco, con más incertidumbre que certezas se va armando el Gimnasia modelo 2026.

En el inicio de otra semana de trabajo, al mando del flamante DT Hernán Pellerano, empiezan a confirmarse algunas salidas y posibles intereses de jugadores para que se sumen a la institución de calle Humahuaca.

Ayer se confirmó la salida de Gustavo "Tortuga" Fernández, el delantero que llegó a Gimnasia hace menos de un año para estar a las órdenes del ya exDT "albiceleste" Matías Módolo.

Este matutino pudo saber que está al caer un refuerzo ofensivo, un volante creativo que en los próximos días.

Recordemos que otros jugadores como Daniel Juárez y Fernando Duré ya dejaron de pertenecer a la institución "albiceleste".

Estos son días en los que Julio Chiarini, comenzó a trazar el mapa del futuro inmediato del club y ofreció una primera evaluación del plantel albiceleste. Con una mirada optimista, sostuvo que el equipo actual "no necesita demasiados refuerzos" y que la prioridad será sostener la base que viene compitiendo.

"No hay mucho por traer", afirmó, luego de observar el trabajo del grupo y conversar con el cuerpo técnico.

En estos días posiblemente se determinarán algunos amistosos que jugará Gimnasia en las primeras semanas del 2026.

Por otro lado, en medio de una semana movida, con un plantel que no entrenó ni el lunes ni el martes debido a una deuda salarial y con las elecciones del domingo por delante, Colón de Santa Fe desvinculó a Marcos Díaz, Federico Jourdan y Facundo Sánchez.

Marcos Díaz, que había sido apartado del plantel por decisión de Martín Minella, disputó 17 partidos a lo largo de la temporada y recibió 14 goles. El arquero había llegado en enero con grandes expectativas, pero no tuvo el rendimiento esperado.

Por su parte, Jourdan acumuló 68 partidos y anotó 10 goles en los dos años que formó parte del plantel sabalero, mientras que Sánchez, que llegó como refuerzo para el último campeonato, totalizó 18 encuentros sin convertir.

Cabe destacar que hace algunas semanas también se habían desvinculado Joel Soñora, José Barreto y Cristian García. En tanto, en las próximas horas, Brian Negro y Oscar Garrido también podrían sumarse a la lista de bajas.

Torneo Infantil

Las inscripciones para participar del torneo de fútbol infantil "Manuel 'El Negro' Guerrero", que organiza Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ya se encuentran abiertas para todas las escuelas y equipos de la provincia en las categorías 2014 a 2019.

Los interesados en ser parte de esta iniciativa, pueden registrar su inscripción en Humahuaca 95 de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21.

Este certamen se disputará desde el 19 hasta el 21 de diciembre en el estadio "23 de Agosto" y también tendrá como escenario alternativo el complejo Papel Noa.