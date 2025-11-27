29°
Educación

Docentes: grilla de calificación

El anteproyecto de modificación de la Ley N° 6.298 ya fue presentado.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 00:00

Se realizó el plenario definitivo con la propuesta orientada a fortalecer la transparencia y equidad de los procesos administrativos.

La jornada, llevada a cabo el martes 25 de noviembre en la sede del Complejo Ministerial, permitió consolidar los avances realizados durante varios meses de trabajo intersectorial y exponer una propuesta ajustada, clara y técnicamente fundamentada, orientada a fortalecer la transparencia y equidad de los procesos administrativos.

El trabajo articulado permitió arribar a una grilla revisada que busca constituirse en una herramienta técnicamente sólida, coherente y precisa, que fortalezca los procesos de evaluación, monitoreo y toma de decisiones en el ámbito ministerial, garantizando mayor claridad institucional y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley 6.298.

Este proceso de revisión normativa inició el 10 de julio con la elaboración de un primer documento que, tras varias reuniones de trabajo articulado entre equipos técnicos educativos y gremiales, permitió consensuar y unificar el anteproyecto, que será abordado en sesiones parlamentarias.

Durante la reunión plenaria acompañaron el proceso de socialización y validación de la propuesta, entre otras autoridades, los diputados provinciales Mary Ferrín y Diego Cruz; el presidente y vocales de la Junta Provincial de Calificación Docente; la Secretaria de Planeamiento Estratégico Educativo, Natalia García Goyena, directores de los diferentes Niveles Educativos, representantes de la Comisión de Estudio de Títulos, de la Dirección de Sistemas y representantes gremiales del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior(Cedems), Asociación Sindical de Docentes Especiales y Artísticos (Asdea) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).

 

