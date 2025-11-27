Cedems convocó a un “ruidazo” en las escuelas

El gremio docente del Cedems anunció que hoy y mañana realizará un "ruidazo" en los establecimientos educativos de la provincia para manifestar su rechazo a la última oferta salarial del Ejecutivo provincial, que contempla un aumento del 2,5% y un bono de $300.000.

La medida se llevará a cabo de manera simultánea durante el primer recreo, donde los docentes harán oír su reclamo con distintos elementos sonoros, en una manifestación simbólica pero contundente que busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Desde el sindicato señalaron que el incremento resulta insuficiente frente al constante aumento del costo de vida, que impacta en servicios, transporte, alimentos e insumos escolares. Además, cuestionaron la eliminación de instancias de negociación como las paritarias de diciembre y manifestaron que el bono anunciado no representa una mejora real en los salarios.

En ese sentido, remarcaron que las políticas salariales aplicadas no logran compensar el impacto de la inflación ni garantizar condiciones dignas para los educadores, lo que repercute inevitablemente en el sistema educativo en su conjunto. "No podemos naturalizar un 2,5 por ciento insignificante, ni aceptar que mientras todo sube, nuestros sueldos sigan quedando atrás", expresaron.

Finalmente, el gremio ratificó su estado de alerta y no descartó nuevas medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas concretas por parte de las autoridades. "Defender nuestros derechos es defender la calidad educativa en toda la provincia", concluyeron.