La comunicación con enfoque en discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección de Prensa y Comunicación, llevó adelante el encuentro "¿Cómo comunicar desde el enfoque social de la discapacidad?", un espacio formativo orientado a promover prácticas comunicacionales más inclusivas y alineadas al modelo social como lo establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante la jornada se abordaron herramientas y estrategias para construir mensajes accesibles, respetuosos y con perspectiva de derechos, con el objetivo de derribar barreras simbólicas y fortalecer la visibilización de la diversidad. Un momento destacado fue la participación de jóvenes y adultos del Centro Deportivo, Social y Cultural para Personas con Discapacidad, quienes realizaron su primer servicio de catering como mozos, elaborando ellos mismos las preparaciones dulces y saladas que se compartieron durante el encuentro.

Vida Independiente

El jueves 4 de diciembre de 8.30 a 17, en el Colegio de Abogados (Sarmiento 340), se llevará adelante la 1° Jornada de Vida Independiente, un encuentro estratégico orientado a fortalecer el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, la toma de decisiones propias y la construcción de entornos accesibles en toda la provincia.

La propuesta está dirigida a equipos técnicos, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, y a toda la comunidad que trabaja por un modelo de inclusión sostenible y con perspectiva de derechos en materia de Discapacidad.

Las personas interesadas podrán realizar su preinscripción mediante el siguiente enlace: https://goo.su/MaQCH.