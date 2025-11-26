22°
Escuela de Formación Profesional de Pasteleros

Cerró ciclo lectivo la Escuela de Pasteleros

La docente Ivone Villatarco tiene previsto, para diciembre, el dictado de elaboración pan dulce y budines.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 00:00
FELICES | ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PASTELEROS CON SUS CERTIFICADOS QUE ACREDITAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

La Escuela de Formación Profesional de Pasteleros finalizó el ciclo lectivo con entrega de certificados a los alumnos de los cursos de Panadería y Pastelería Inicial, y de Panadería y Pastelería Avanzada, y con una muy rica degustación de lo aprendido.

El acto en el Sindicato de Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (del cual depende) fue encabezado por la docente Ivone Villatarco, con la diputada provincial Olga Ramos y la asistente Brenda Subelza.

DECORADORAS | LILIANA FIGUEROA, VALERIA VALDIVIEZO E IRIS GUERRA.

Ramos, que hace varios años atrás respaldó el dictado, se manifestó satisfecha por los cursos y la formación de los alumnos con el objetivo de formar y capacitar a futuros emprendedores de la pastelería. Y ponderó la importancia de las clases y el rol social que implica en la integración social y generación de empleo genuino.

ENTREGA | OLGA RAMOS, CLAUDIA GARCÍA, IVONE VILLATARCO Y BRENDA SUBELZA.

Asistieron al curso de Panadería y Pastelería Avanzada en Decoración de Tortas: Mariela Dionicio, Patricia Collante, Iris Guerra, Magali Flores, Rosa Rueda, Valeria Valdiviezo y Liliana Figueroa. Al de Panadería y Pastelería inicial en Pan y pastelería concurrieron: Alejandro Storniolo, Bruno Salim, Camilo Cruz, Daniel Sueldo, Martín Goyechea, Ulises Chorva, Flor Felice, Isabella Cisternas, Leila Guanuco, Claudia Pereira y Miriam Cruz.

Villatarco agradeció al director de la Escuela, Roberto Morales, "por su compromiso en la formación y por brindarnos un espacio donde no sólo se aprende técnicas de elaboración, también valores y solidaridad a través de la pasión por lo que hacemos en la cocina".

Más adelante anticipó que en diciembre dictará cursos navideños de elaboración de pan dulce y budines. Las inscripciones, días y horarios de dictado serán comunicados próximamente.

 

