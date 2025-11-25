Autoridades rescataron a 17 menores en poder de una secta judía en Antioquia

El hallazgo de 17 menores en poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor en un hotel de Yarumal, Antioquia, puso en alerta a las autoridades colombianas y a organismos internacionales.

Entre los rescatados, cinco niños figuraban con una circular amarilla activa de Interpol, una notificación internacional que se emite en casos de desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.

La operación, liderada por Migración Colombia con el apoyo del Gaula Militar del Ejército Nacional, se desarrolló tras recibir reportes sobre la presencia irregular de este grupo en el país y posibles amenazas a la integridad de los menores.

La intervención se realizó en un establecimiento hotelero ubicado en la vía a la Costa Caribe, donde las autoridades identificaron a 26 personas extranjeras: nueve adultos y 17 menores, todos vinculados a la comunidad Lev Tahor.

Los niños, de nacionalidad estadounidense, canadiense y guatemalteca, fueron localizados tras un mes de seguimiento a los movimientos de la congregación, que había ingresado a Colombia los días 22 y 23 de octubre procedente de Nueva York, Estados Unidos.

El grupo, compuesto por siete familias, se había instalado en el municipio con la aparente intención de fundar una nueva colonia, un patrón que ya se había detectado en otros países para evadir controles judiciales.

Las autoridades internacionales emitieron alertas activas sobre integrantes de Lev Tahor por delitos graves contra menores, incluyendo secuestro, maltrato, abuso sexual infantil y trata de personas. Algunos de sus líderes han sido condenados por secuestro y explotación sexual infantil, y varios enfrentan procesos en Guatemala por tráfico de menores.