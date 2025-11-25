Habló la oficial suspendida por sus videos de TikTok: “Vendiendo contenido online facturé $6 millones”

Luego del escándalo, habló Nicole, la oficial que fue suspendida por haber subido videos eróticos con el uniforme de la Policía de la Ciudad a TikTok y contó cómo atraviesa el sumario administrativo que la tiene en la mira. “Me enteré por un sumario que me estaban investigando por mi contenido. Sabía que podía tener una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto. Lo hice por necesidad”, aseguró en Telenoche.

La agente de 25 años sostuvo que se siente “muy arrepentida” y que ahora solo espera la resolución de la investigación interna. También pidió disculpas por haber grabado con el uniforme policial y reconoció que fue un error de criterio: “No pensé que iba a tener tanta repercusión. Soy consciente de que me pueden dar la baja”.

En la entrevista explicó que su actividad en una plataforma de contenido para adultos se convirtió en su principal ingreso y que su facturación creció de manera inesperada cuando empezó a subir los videos: “Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”.

También aseguró que trabaja de manera particular, que las mujeres que aparecen en sus videos también generan contenido por su cuenta y no recibió ninguna denuncia hasta ahora. Incluso señaló que no es un caso aislado dentro de la fuerza: “No soy la única que tiene un segundo trabajo; hay compañeras y compañeros en lo mismo”.

Durante la entrevista también dio detalles sobre el contexto personal que atravesó en los últimos meses. Contó que estuvo internada y bajo tratamiento neurológico en junio, y que en ese período sufrió hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja. “Todavía no tengo el alta neurológica, pero sí el psiquiátrico”, indicó.

Además, buscó despejar versiones que circularon tras la viralización de los videos. “No vivo en un barrio privado y esa casa no es mía”, aclaró.

En las últimas horas, un abogado pidió a la Justicia Federal que investigue el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual.

Según la denuncia, que fue presentada por el abogado Rodrigo Tripolone en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, la policía suspendida sería la figura central de una serie de cuentas de redes sociales que publican contenido erótico monetizado y que muestran producciones compartidas con otras mujeres jóvenes.