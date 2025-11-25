Asaltada mientras esperaba un colectivo urbano

Una mujer fue asaltada por "motochorros" mientras esperaba el colectivo en una parada a un costado de la ruta nación al N° 9, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la capital jujeña.

El ilícito sucedió días pasados, cuando la víctima se encontraba esperando un colectivo en el carril sur-norte de la ruta 9, para ir al centro capitalino.

En esas circunstancias, alrededor de las 13.50 la mujer sacó su teléfono celular para contestar un mensaje al mismo tiempo que vio que se aproximaba una moto de 150 cc de cilindrada con dos ocupantes.

Fue entonces que al pasar cerca de la damnificada el acompañante le quitó el dispositivo de las manos y el conductor aceleró para darse a la fuga.

Finalmente, la víctima de los "motochorros" cruzó la ruta y se dirigió a la Seccional 62° del barrio Sargento Cabral, con jurisdicción en la zona del hecho, y realizó la denuncia por robo.