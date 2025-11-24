22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
PRIMERA NACIONAL
regional
El tiempo en Jujuy
Estados Unidos
Conferencia Este
Cristina Fernández de Kirchner
salud
Cindac
Cindac
salud
PRIMERA NACIONAL
regional
El tiempo en Jujuy
Estados Unidos
Conferencia Este
Cristina Fernández de Kirchner
salud
Cindac
Cindac

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

En La Quiaca buscan a Felipa Alanoca

La mujer de 76 años se encuentra desaparecida desde el 20 de noviembre.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 09:23

La ciudad de La Quiaca se encuentra en la búsqueda de poder dar con el paradero de doña Felipa Alanoca de 76 años de edad quien se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de noviembre.

Son muy pocos los datos que se tienen de la mujer, se supo que es de contextura delgada y tiene el cabello corto y canoso.

De su vestimenta se conoce solamente que tenía un sombrero o un pañuelo sobre la cabeza.

Se pide a la comunidad de La Quiaca o parajes aledaños que cualquier información sobre el paradero de la mujer se comuniquen al 911 o bien concurran a la Seccional de Policía más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al número 3886828607.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD