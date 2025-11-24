En La Quiaca buscan a Felipa Alanoca

La ciudad de La Quiaca se encuentra en la búsqueda de poder dar con el paradero de doña Felipa Alanoca de 76 años de edad quien se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de noviembre.

Son muy pocos los datos que se tienen de la mujer, se supo que es de contextura delgada y tiene el cabello corto y canoso.

De su vestimenta se conoce solamente que tenía un sombrero o un pañuelo sobre la cabeza.

Se pide a la comunidad de La Quiaca o parajes aledaños que cualquier información sobre el paradero de la mujer se comuniquen al 911 o bien concurran a la Seccional de Policía más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al número 3886828607.