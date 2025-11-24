Cierre para los talleresde oficiosdel municipio

En un acto realizado en el Cine Select, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio cierre a los talleres del segundo semestre dictados por su Dirección de Oficios y Empleos. Más de cuatrocientos vecinos recibieron sus certificados en una jornada que puso en valor la capacitación como oportunidad de empleo, crecimiento y nuevos proyectos.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente del municipio, Adriana Díaz, resumió: "En este semestre de cierre del año, en la Dirección de Oficios y Empleos se capacitaron aproximadamente cuatrocientos vecinos y entregamos los certificados y reconocimientos con el Cine Select lleno, porque vino toda la familia. Es que estas capacitaciones no solo benefician a una persona sino también a la familia, porque significan oportunidades y opciones de trabajo, y por supuesto la posibilidad de seguir capacitándose", destacó la funcionaria.

EMPRENDEDORAS | LAS PARTICIPANTES DEL TALLER DE EXTENSIÓN DE PESTAÑAS, DURANTE EL ACTO REALIZADO EN EL CINE SELECT.

Hacia un emprendimiento

En la misma línea, la secretaria afirmó: "Muchos de nuestros talleristas siguen tomando cursos y ellos mismos son quienes realizan la demanda y nosotros escuchamos y vamos verificando", y ejemplificó: "Tenemos toda una línea de fortalecimiento de la cultura, talleres que tienen que ver con la tradición, como el taller de armado de cajas copleras y el de confección de indumentaria gauchesca, así que siempre estamos pensando en cómo fortalecer esas líneas de trabajo que nos piden los talleristas. También hemos implementado tecnología, que es complementario a todo lo que estamos dando", subrayó posteriormente.

A su turno, la directora general de Desarrollo, Jimena Jurado, sostuvo: "Estamos contentos porque este es el cierre de aproximadamente cuarenta talleres que se realizaron en este segundo semestre del año, y con mucha satisfacción, porque sabemos que este es el puntapié inicial para muchos que arrancan con un talento o aptitud, que pueden convertir en un emprendimiento innovador y que así pueden llegar a escalar en un modelo de negocio". Y consideró finalmente la funcionaria municipal: "Más que un cierre, hoy es un camino que recién empieza, el inicio de un camino para desarrollarse como emprendedores o generación de autoempleo".