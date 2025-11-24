Brillo de "Somos Únicas"

El desfile de moda "Somos Únicas" se concretó en la Plaza Vilca, con un gran marco de público y artistas locales que se dieron cita a la propuesta que llevó como mensaje la inclusión, la igualdad de oportunidades y la belleza real.

La propuesta, organizada por la Fundación Valencia con la producción de Blu Planner Experience y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, reunió a diseñadoras y artistas jujeños.

Los organizadores agradecieron al Gobierno de Jujuy por su acompañamiento y compromiso con la inclusión y la cultura, adelantando que seguirán llevando adelante estos eventos con entrada gratuita.

El espectáculo, concluyó con sorteos para todo el público presente.

Santa Catalina

En el marco del Ciclo Capillas Musicales, la Camerata Ricardo Vilca ofrecerá un concierto hoy en la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, en la localidad de Santa Catalina. Será a partir de las 20, con entrada libre y gratuita.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Vilca, el ensamble interpretará un repertorio de música clásica y popular en un escenario de excepción: la iglesia de Santa Catalina, un espacio con arquitectura colonial y una acústica privilegiada.

Esta presentación -según se destacó- refuerza el objetivo del ciclo de democratizar el acceso a la cultura, llegando a localidades alejadas. La velada musical será una oportunidad para que los habitantes del lugar disfruten de una propuesta de alta calidad, sin necesidad de trasladarse.