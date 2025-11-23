22°
Escuela de Minas

Estudiantes de la Escuela de Minas se destacan en la Olimpíada de Biología

La escuela de Minas quedó entre las diez escuelas con el mejor puntaje del certamen a nivel nacional, que contó con la participación de más de 60 instituciones.

Domingo, 23 de noviembre de 2025 09:59

Seis estudiantes de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" de la UNJu representaron a la provincia en la Instancia Nacional de la XXXIV Edición de la Olimpíada Argentina de Biología.

El certamen se llevó a cabo días atrás en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, reuniendo a participantes de 18 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación de Jujuy tuvo una destacada actuación en donde los alumnos Máximo Huanca, Luis Ocampo y Octavio Arroyo obtuvieron mención especial.  

La escuela de Minas quedó entre las diez escuelas con el mejor puntaje del certamen a nivel nacional, que contó con la participación de más de 60 instituciones.

Representaron también a la casa de estudio los alumnos Victoria Condo, Máximo Arroyo y Gianella Cabello.

Los directivos saludaron a los alumnos que participaron de este certamen por su “excelente desempeño, esfuerzo y dedicación”.

