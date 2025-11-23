Estudiantes de la Escuela de Minas se destacan en la Olimpíada de Biología

Seis estudiantes de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" de la UNJu representaron a la provincia en la Instancia Nacional de la XXXIV Edición de la Olimpíada Argentina de Biología.

El certamen se llevó a cabo días atrás en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, reuniendo a participantes de 18 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación de Jujuy tuvo una destacada actuación en donde los alumnos Máximo Huanca, Luis Ocampo y Octavio Arroyo obtuvieron mención especial.

La escuela de Minas quedó entre las diez escuelas con el mejor puntaje del certamen a nivel nacional, que contó con la participación de más de 60 instituciones.

Representaron también a la casa de estudio los alumnos Victoria Condo, Máximo Arroyo y Gianella Cabello.

Los directivos saludaron a los alumnos que participaron de este certamen por su “excelente desempeño, esfuerzo y dedicación”.