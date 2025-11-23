22°
23 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Conductor huyó tras chocar contra una moto y dejar herido a un joven

El motociclista de 32 años fue asistido en el lugar por el SAME y trasladado al Hospital Pablo Soria, donde su evolución es favorable.

Domingo, 23 de noviembre de 2025 08:24

Un siniestro vial ocurrido esta mañana terminó con un joven motociclista lesionado y la búsqueda abierta del conductor del automóvil que, tras chocar contra él, se dio a la fuga. El hecho se registró alrededor de las 07:30 horas en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 8, un cruce conocido por el alto tránsito de vehículos.

De acuerdo con los primeros informes policiales, el accidente involucró a una motocicleta Gilera Smash 110 cc, de color rojo con negro, y un automóvil cuya marca, modelo y patente aún no han sido identificados. 

 En el sitio, el SAME atendió al conductor de la moto, un hombre de 32 años, quien presentaba un trauma contuso con heridas en la rodilla izquierda a causa del impacto.

El joven fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado al Hospital “Pablo Soria” donde se encuentra clínicamente estable y fuera de peligro.

Personal de la Comisaría local acordonó la zona para realizar las pericias correspondientes y recolectar evidencias que permitan individualizar al vehículo fugado.

Últimas noticias

