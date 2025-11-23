La frustración de Franco Colapinto tras la carrera nocturna de la Fórmula 1 en Las Vegas

Luego de resultar 17º en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Franco Colapinto se mostró frustrado por otra carrera en la que su Alpine no tuvo ritmo. El piloto argentino de 22 años expresó su disgusto terminada la tercera competencia estadounidense en la temporada.

El corredor bonaerense llegó a la zona mixta y primero tomó contacto con los medios televisivos. Con su habitual impronta sin filtros y espontáneo, expresó su disgusto por los fuegos artificiales, como nota de color previo al análisis de la carrera. “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros... Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, manifestó Franco ante los micrófonos de ESPN.

Una vez que los ruidos bajaron y hubo un marco para poder conversar, no ocultó su bronca por una competencia en la que su A525 le impidió poder ser competitivo. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás”, indicó el pilarense.

“Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía. No sé si fue todos los daños que tuve, pero por lo que escuche tampoco fue para sentirlo tan mal al auto”, sostuvo sobre el perjuicio sufrido en la partida en la que un toque de Alex Albon (Williams) le generó la rotura del difusor trasero.

“Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”, concluyó.

Franco partió en el 15º puesto e hizo lo que pudo con un coche que como explicó no tuvo una buena adherencia al asfalto y por ende padeció con la pérdida de rendimiento, lo que le impidió tener un buen ritmo.

Su estrategia fue a una sola detención en los boxes en la que su equipo demoró 4 segundos. Esa mala gestión no fue determinante, pero colaboró en la pérdida de tiempo que acumuló a lo largo de la competencia.

Colapinto completó las 15 carreras que disputó con la escudería francesa y esto es importante en cuanto al kilometraje que sigue sumando. Aunque no ocultó su bien su malestar por la merma en el rendimiento de su monoplaza. El piloto tiene la mira puesta en 2026 por varios motivos: el cambio drástico en el reglamento técnico con los nuevos autos (más chicos al igual que sus neumáticos), la llegada de los motores Mercedes en reemplazo del Renault y también por la provisión de la transmisión y suspensión de la marca alemana.

La carrera fue ganada por Max Verstappen con su Red Bull, quien sigue dando pelea por plasmar su quinto título mundial consecutivo, pero la tiene complicada ya que Lando Norris fue segundo con el McLaren, se mantiene en la cima del campeonato y se acerca a su primer cetro. El podio lo completó George Russell (Mercedes). El presente ejercicio continuará el venidero fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail.