Provocó disturbios, agredió a un efectivo y fue detenido

Un hombre que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública provocó disturbios, agredió a un efectivo policial y fue detenido.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró ayer alrededor de las 15.20 en un sector del barrio La Merced de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 23 años, que se encontraba en estado de ebriedad, vociferaba insultos y amenazas de muerte a los transeúntes.

Los testigos alertaron de manera telefónica a las autoridades y de inmediato una comisión policial del Grupo Motorizado de la Unidad Regional 8 se presentó en el lugar.

Allí interceptaron al inculpado, pero éste opuso resistencia y agredió a un efectivo con un escombro.

Luego de un forcejeo, el inculpado fue reducido y trasladado a la Seccional 47°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.