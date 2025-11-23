Reconocimiento para el grupo "Cazadores del 20"

Concejales entregaron la Declaración que distingue al grupo folclórico de la Banda Militar "Éxodo Jujeño", perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 20, por su trayectoria artística y su aporte a la integración entre la comunidad civil y militar, a través de la música.

Los integrantes del grupo folclórico "Cazadores del 20", representados por Jesús Fernández se mostraron muy entusiasmados por el reconocimiento: "Es un trabajo que se viene haciendo hace rato y es lindo que la comunidad y el Concejo Deliberante puedan ver lo que nosotros hacemos y que aportamos a la ciudad de San Salvador, lo que es todo musical y artístico de la zona norteña".

El teniente Fernández informó que los integrantes de la Banda Militar son 43 en total, pero el grupo folclórico está integrado por 8 músicos en diferentes voces, instrumentos de cuerdas y viento. Y aquellos interesados en formar parte de la banda deberán realizar un examen de pre-selección, en el que se ven las voces e instrumentos, porque es una actividad extra. Al ser preseleccionados pasan a ser parte de los ensayos.

La entrega estuvo a cargo de los ediles Melisa Silva, Néstor Barrios y Blanca Nieves Ontiveros. Silva destacó que Cazadores del 20 se dedica exclusivamente a hacer presentaciones de música y danza jujeñas, y la idea es poder presentarse en diferentes espacios, tener más contacto con la comunidad.