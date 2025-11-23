Domingo agradable en Jujuy

Comenzamos el domingo, día en que el que muchas familias aprovechan para reunirse o salir a pasear por los bellos lugares de nuestra provincia y para ellos el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que en San Salvador de Jujuy será un día agradable con máxima de 26 grados y cielo parcialmente nublado por la mañana. Para la tarde se anticipa 40% de probabilidades de tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado para la noche.

Para la zona de los Pericos se pronostica una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado.

En San Pedro será un día soleado con máxima de 31 grados y sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca la temperatura máxima hoy será de 21 grados con cielo algo nublado, ideal para pasear y disfrutar de los bellos paisajes de nuestra Quebrada.

En La Quiaca hay 90% de probabilidades de lluvias. Para hoy la máxima es de 19 grados con probabilidades de lluvia para la tarde.