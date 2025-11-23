22°
Fórmula 1
El tiempo en Jujuy
Escuela de Minas
Los Alisos
Gobierno Nacional
discapacidad
Agua potable
Búsqueda de personas
consumo
Marcelo Tinelli
Farándula

Habrían tentado a Marcelo Tinelli para conducir Gran Hermano

El conductor baraja distintas opciones para continuar con su carrera. 

Domingo, 23 de noviembre de 2025 13:52

El conductor y productor Marcelo Tinelli habría sido tentado para ser el conductor de Gran Hermano Uruguay, así lo afirmó el periodista de espectáculos Lucca Melpi en su cuenta de la red social X.vjQkRQ

La propuesta sería para comenzar a partir de septiembre de 2026. Según añadió Lucca en el ciclo Gossip por NETTV, Tinelli “también estuvo tirando que recibió propuestas de otros países”. Parece que el futuro de Marcelo está fronteras afuera.

Tinelli siempre tuvo mucha presencia en la televisión del país vecino, donde sus programas fueron un éxito, igual que en la Argentina, durante mucho años. 

