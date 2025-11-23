Fingió ser del Pami y la estafó por 400 mil pesos

Una jubilada de la capital jujeña fue estafada por la suma de 400 mil pesos por un supuesto asesor del Pami que le hackeó la cuenta bancaria. El sospechoso la llamó para ofrecerle participar del sorteo de una notebook, para el cual le solicitó datos personales. Días más tarde, comprobó que le habían extraído el dinero.

El ilícito sucedió días pasados a la tarde, cuando la víctima recibió un llamado telefónico de un número con la característica 011, correspondiente al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En ese contexto, la mujer atendió y del otro lado del teléfono se presentó un hombre, quien se identificó con nombre y apellido, además de asegurar que llamaba desde una oficina del Pami.

Tras esto, el aparente representante le afirmó que había un sorteo para los jubilados en el cual el premio era una notebook. Ante esto, la jubilada se mostró interesada, por lo que el hombre le dijo que le iba a solicitar una serie de requisitos.

Por esa razón, primero le pidió el número de documento y le preguntó en qué banco cobraba, a lo que la mujer le respondió con el nombre de la entidad. Además, el aparente representante le pidió una foto de su rostro, que ella pasó por Whatsapp.

Sin embargo, la damnificada comenzó a sospechar que se podría tratar de alguna maniobra ilícita y cortó la comunicación.

Minutos más tarde, el sujeto volvió a llamarla, la mujer atendió y le pidió que no llame más. Ante esto, el inculpado la insultó y luego cortó el llamado.

Días más tarde, la sospecha se confirmó. La denunciante se dirigió a la sucursal bancaria para cobrar por la ventanilla y el cajero le respondió que no tenía fondos en la cuenta, tratándose de la suma de 400 mil pesos. Además, el empleado bancario le precisó que ese dinero fue retirado el mismo día y horario de la llamada que había recibido.

Finalmente, la mujer se acercó a la Seccional 49° para denunciar lo ocurrido, en una nueva estafa en la que un sujeto fingió ser del Pami para engañar a una jubilada.