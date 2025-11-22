22°
22 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Inseguridad

Asaltaron a un adolescente a punta de pistola y se fugaron

Los "motochorros" huyeron con un celular y una mochila con útiles.

Sabado, 22 de noviembre de 2025 04:45
Inmediaciones | donde se registró el episodio.

"Motochorros" amenazaron con un arma de fuego a un adolescente, le robaron una mochila con útiles escolares y un celular, y se fugaron.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 21 en la intersección de las calles Sarmiento y Buenos Aires del barrio Ledesma de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que un adolescente transitaba con dirección a su domicilio, cuando a su par se detuvo una motocicleta de 110 cc de cilindradas en la que se desplazaban dos sujetos.

El inculpado que iba como acompañante descendió del rodado, amenazó a la víctima con un arma de fuego, le arrebató sus pertenencias y emprendió la fuga con su cómplice en dirección a la calle Uriburu.

Mientras que el joven se dirigió de inmediato a su domicilio, alertó a su progenitora y juntos se presentaron en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4.

Al momento de radicar la denuncia indicaron que la víctima sufrió la sustracción de su teléfono celular y una mochila donde contenía útiles escolares.

Los efectivos de la mencionada dependencia policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

